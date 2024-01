Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich gegen 19:10 Uhr in der Gökerstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein auffahrender Pkw vom Unfallort flüchtete. Was war passiert? Ein 64-jähriger Wilhelmshavener befuhr mit seinem weißen Pkw der Marke VW Tiguan die Gökerstraße und bremste das Fahrzeug ab, um auf einer linken Hofeinfahrt zu wenden. Ein nachfolgender schwarzer Pkw der Marke VW Golf mit einem friesländischen Kennzeichen setzte in dem Moment zum Überholen an und stieß dabei mit dem abbiegenden Tiguan zusammen, an dem Sachschaden entstand. Anschließend setzte der Golf seine Fahrt fort und verließ die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

