POL-WHV: Unfallflucht in Sande - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am 07.01.2024 im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 12:00 Uhr von einem Lagerplatz in der Kreuzstraße diverse Kupferrohre. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

