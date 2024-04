POL-GM: 70-Jährige musste zur Blutprobe

Wiehl (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 95 bei Wiehl-Niederbellinghausen sind am Mittwoch (17. April) zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Ein 28-Jähriger aus Wiehl war gegen 12.40 Uhr von Bielstein in Richtung Nümbrecht-Elsenroth gefahren und eigenen Angaben nach am Steuer eingenickt. Sein Auto geriet auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte mit dem BMW einer 57-Jährigen aus Wiehl ...

mehr