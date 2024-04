Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geschädigter nach Unfall gesucht

Wipperfürth (ots)

Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag (16. April) auf der Westtangente sucht die Polizei nach einem möglicherweise beschädigten Auto. Gegen 15.50 Uhr befand sich eine Autofahrerin auf der Westtangente zwischen den Kreisverkehren mit der Lenneper Straße und der Nordtangente in Fahrtrichtung Hagebaumarkt. Als sich von hinten ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn näherte, setzte sie mit ihrem Wagen zurück, um dem Rettungswagen eine freie Fahrt zu ermöglichen. Dabei stieß sie gegen ein hinter ihr stehendes Auto. Im Glauben, der Unfallbeteiligte würde ihr folgen, fuhr sie anschließend auf den Parkplatz des Hagebaumarktes, um eine Schadensregulierung einzuleiten. Der andere Wagen setzte seine Fahrt allerdings in eine andere Richtung fort.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

