POL-GM: Vermisstenfahndung

Marienheide (ots) - Nach einem Unfall auf der Hüttenbergstraße bittet die Polizei um Hinweise zu dem Verursacher. Dabei könnte es sich um ein Kind mit einem Fahrrad handeln könnte. Am Morgen des 8. April stellte der Halter eines auf einem Grundstück an der Hüttenbergstraße abgestellten Ford Galaxy auf der linken Fahrzeugseite frische Unfallspuren fest. Am Nachmittag des Vortages (Sonntag) hatte er im Bereich der ...

