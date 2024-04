Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nächtlicher Blitzeinbruch in Tankstelle

Engelskirchen (ots)

In der vergangenen Nacht (16. April) haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Engelskirchen-Blumenau Tabakwaren erbeutet. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte bislang ermittelt werden, dass drei Tatverdächtige gegen 02.20 Uhr mit einer Schrägheck-Limousine auf das Tankstellengelände auffuhren und kurz darauf eine Nebeneingangstür des Gebäudes aufhebelten. Anschließend drangen sie in den Verkaufsraum vor, zerstörten die Sicherung der Zigarettenauslage und flüchteten gegen 02.26 Uhr mit einem Großteil der Tabakwaren in Richtung Engelskirchen-Zentrum.

Hinweise zu dem Einbruch bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

