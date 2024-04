Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Beim Einkauf bestohlen

Radevormwald (ots)

Einer 83-Jährigen aus Radevormwald ist am Montagnachmittag (15. April) beim Einkaufen die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden. Mit der darin enthaltenen EC-Karte hoben die Diebe kurz darauf Geld an einem Automaten ab.

Die Seniorin war gegen 16.15 Uhr in einem Discountmarkt an der Schlossmacher Straße einkaufen. Dabei bemerkte sie eine etwa 1,55 Meter große und ca. 20 Jahre alte Frau mit schulterlangen, blonden Haaren, die sich auffällig in ihrer Nähe aufhielt und sie anscheinend beobachtete. Die 83-Jährige dachte sich zunächst nichts Böses dabei, musste aber wenig später feststellen, dass ihr während dieser Zeit ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden war. Neben Bargeld befand sich auch eine EC-Karte in der Geldbörse. Als die Seniorin kurz darauf die EC-Karte sperren ließ, war diese schon für eine Geldabbuchung benutzt worden.

Zur Verhinderung von Diebstählen sollten Wertsachen und Geldbörsen beim Einkaufen direkt am Körper getragen werden, im Idealfall in verschlossenen Innentaschen der Kleidung.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell