Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fünf Pedelecs bei Einbruch erbeutet

Wipperfürth (ots)

Bei einem Einbruch in das Geschäft eines Fahrradhandels an der Egener Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Montag (14./15. April) fünf Pedelecs gestohlen. Entdeckt hatte den Einbruch ein Passant, der gegen 05.10 Uhr ein fabrikneues Pedelec auf dem Gehweg direkt vor dem Geschäft fand und die Polizei verständigte. Es stellte sich heraus, dass Einbrecher ein Stück der aus Trapezblech bestehenden Gebäudewand aufgetrennt hatten, so dass sie die Räder durch die entstandene Öffnung schieben konnten. Sie entwendeten zunächst sechs Pedelecs der Marke Scott, die sie über den Zaun des Geländes hoben. Eventuell sind die Einbrecher bei ihrer Tat gestört worden, weshalb sie ein Rad auf dem Gehweg liegen ließen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell