POL-GM: Geschädigtes Auto nach Unfallflucht gesucht

Wipperfürth (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Straße "Am Stauweiher" sucht die Polizei derzeit noch nach einem möglicherweise beschädigten Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte am Freitagmorgen (12. April) um 7:30 Uhr eine Autofahrerin beim Rückwärtsfahren im Bereich der Ein- und Ausfahrt ein geparktes Fahrzeug touchiert. Die Fahrerin stieg aus, sah sich den Schaden an und fuhr anschließend weg. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und einen Zettel an dem geparkten Auto hinterlassen. Die Polizei ermittelte die Fahrerin. Es handelte sich um eine 18-jährige Frau aus Kürten. Diese hatte ihrerseits die Polizeiwache aufgesucht und dort den Unfall eingeräumt. Dabei gab sie an, möglicherweise zwei Autos touchiert und beschädigt zu haben. Bei dem zweiten Auto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Die 18-Jährige gab an, an diesem Fahrzeug eine Nachricht hinterlassen zu haben. Die Polizei sucht nun den Fahrer bzw. die Fahrerin dieses schwarzen Kleinwagens. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

