Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigarettenautomat aufgeflext

Lindlar (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in der Eibachstraße in Scheel einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter flexten das Schloss auf und entwendeten den kompletten Inhalt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag (9. April), 19 Uhr und Sonntag (14. April), 17 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell