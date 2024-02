Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Windrad verlor einen Flügel

Ulm (ots)

Zum Fototermin des PP Ulm von heute, 18.29 Uhr.

Am Donnerstagmittag, gegen 15.30 Uhr, wurde von einem Passanten beobachtet, wie an einem Windrad ein Flügel abbrach und auf den Boden stürzte. Das fast 100 m hohe Windrad steht nun etwas flügellahm im Windpark Bermaringen-Temmenhausen und produziert keinen Strom mehr. Durch den Aufprall des ca. 15 to schweren und 40 m langen Teils auf dem Acker wurden größere Teile abgerissen. Aufgrund der starken Windböen zu dieser Zeit bestand die Gefahr, dass Teile auf die nur ca. 250 m entfernte Schnellbahnstrecke und die BAB8 dahinter geweht werden. Die Züge mussten deshalb vorübergehend auf Sicht fahren. Der Verkehr auf der Autobahn wurde durch Beschilderung auf 40 km/h reduziert. Auf Anforderung des Betreibers wurden die Einzelteile durch das THW beseitigt und die Gefahr dadurch gebannt. Die Verkehrsbeschränkungen wurden gegen 19.45 Uhr wieder aufgehoben. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

