Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mehrere Pkw, Gebäude und Gartenhütten beschädigt

Nach einer Serie von Beschädigungen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

Die Polizei Ulm ermittelt derzeit wegen Vandalismus im Stadtgebiet. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch an etwa 45 Fahrzeugen die Scheiben ein. Zudem stellte die Polizei an mehreren Gebäuden, darunter auch eine Schule und zwei Gartenhäusern, Beschädigungen fest. Ob die Gebäude auch betreten wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die beschädigten Pkw unterschiedlicher Marken parkten in der Weststadt im Bereich der Wörthstraße und Schillerstraße. Von den Unbekannten wurden ringsum die Scheiben eingeschlagen und Spiegel abgerissen. Auch wurde ein Selbstbedienungsautomat beschädigt. Der stand in der Schillerstraße. Selbst vor den Scheiben an Wohngebäuden dort machten die Unbekannten nicht Halt und warfen diese offenbar mit Steinen ein. Ziel der Vandalen war auch eine Schule im Bereich der Wagnerstraße. Mehrere Scheiben gingen dort zu Bruch. Die angegangenen Gartenhäuser befanden sich entlang der Bahnlinie zwischen Donauufer und Neue Straße. Die Unbekannten brachen ein Gartentor auf und warfen Scheiben ein. Der Gesamtschaden lässt sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag beziffern. Zu den Tätern liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft Tatzusammenhänge. Sie bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0731/188-3312.

++++0345763/0345402/0347268 (BK)

Lisa Karaduman, Tel. 0731/188-1111

