POL-GM: Führerschein nach Unfall unter Medikamenteneinfluss sichergestellt

Radevormwald (ots) - Einer 83-Jährigen aus Radevormwald ist am Montagnachmittag (15. April) beim Einkaufen die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden. Mit der darin enthaltenen EC-Karte hoben die Diebe kurz darauf Geld an einem Automaten ab. Die Seniorin war gegen 16.15 Uhr in einem Discountmarkt an der Schlossmacher Straße einkaufen. Dabei bemerkte sie eine etwa 1,55 Meter große und ca. 20 Jahre alte Frau mit schulterlangen, blonden Haaren, die sich auffällig in ...

