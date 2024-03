POL-OL: Diebstahl aus Rohbau - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots) - Am Dienstag, 19.03.2024, fährt gegen 10:10 Uhr eine vom "Dockgelände" kommende 19jährige Radfahrerin aus Augustfehn in den Kreisverkehr in der Stahlwerkstraße in Augustfehn ein. Beim Passieren der Ausfahrt in die Schulstraße kommt es zu einer leichten Kollision mit einem an dieser Stelle aus dem Kreisverkehr fahrenden weißen PKW VW. Aufgrund der ...

mehr