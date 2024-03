Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Augustfehn : Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin ++

Am Dienstag, 19.03.2024, fährt gegen 10:10 Uhr eine vom "Dockgelände" kommende 19jährige Radfahrerin aus Augustfehn in den Kreisverkehr in der Stahlwerkstraße in Augustfehn ein. Beim Passieren der Ausfahrt in die Schulstraße kommt es zu einer leichten Kollision mit einem an dieser Stelle aus dem Kreisverkehr fahrenden weißen PKW VW. Aufgrund der Kollision zieht sich die Augustfehnerin leichte Verletzungen zu. Der PKW VW setzt anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte 19jährige zu kümmern. Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Apen unter 04489/935880 oder dem Polizeikommissariat Westerstede unter 04488/833-115 entgegengenommen.

