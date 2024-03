Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugen gesucht nach Einbruchsgeschehen

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Einbruchstaten in Oldenburg:

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter in der Nadorster Straße mit einem Pflasterstein die Fensterscheibe einer Praxis eingeschlagen. Die Täter haben die Räumlichkeiten nicht betreten (341427).

Zur selben Zeit, ebenfalls in der Nadorster Straße, kam es zu einem Einbruch in Geschäftsräume. Nachdem die Täter das Fenster gewaltsam öffneten, gelangten sie in die Innenräume und durchsuchten diese. Es wurde kein Diebesgut erlangt. Anschließend konnten die Täter unerkannt fliehen (342147).

Parallel wurde der Polizei gemeldet, dass in der Nadorster Straße an den Fenstern einer weiteren Geschäftsräumlichkeit Hebelmarken festgestellt wurden. Das Objekt wurde nicht betreten (342411).

In der selben Nacht schlugen unbekannte Täter auch in der Taastruper Straße mit einem Stein das Fenster eines Büroraumes ein. Die Täter gelangten auf diese Weise in das Gebäudeinnere und durchsuchten einen Raum. Aufgrund verschlossener Türen und fehlender Schlüssel misslang das Eindringen in weitere Räume. Bislang ist der Polizei nicht bekannt, was entwendet wurde (341649).

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 zu melden.

