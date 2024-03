Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, gegen 16.00 Uhr, wurde in Oldenburg im Parkhaus August-Carree eine vermummte Person gemeldet, die diverse Kfz mittels Lackkratzen beschädigt. Die ersten Einsatzkräfte trafen die amtsbekannte Person (männlich, 24 Jahre), die wegen gleichgelagerter Delikte bereits mehrfach in Erscheinung getreten ist, im Nahbereich an. Der Aufforderung, zwecks Kontrolle stehen zu bleiben, kam der Beschuldigte nicht nach. Er zog stattdessen ein Einhandmesser aus seiner Jackentasche und ging unter Vorhalt des Messers drohend auf die Polizeistreife zu. Die Androhung des Einsatzes von Pfefferspray wurde ignoriert, so dass es zum Pfeffersprayeinsatz kam. Da das Pfefferspray zunächst nicht wirkte und der Beschuldigte weiterhin die Distanz zu einem Polizeibeamten zu verringern versuchte, wurde die Schusswaffe in der sogenannten entschlossenen Grundhaltung vorgehalten. Anstatt das Messer abzulegen, warf der Beschuldigte das Messer gezielt auf den Polizeibeamten und traf diesen an der getragenen Schutzweste, ohne ihn zu verletzen. Anschließend konnte der Täter zu Boden gesprochen und festgenommen werden. Gegen ihn verfügte ein Bereitschaftsrichter neben einer Blutprobenentnahme und Wohnungsdurchsuchung ein Langezeitgewahrsam für die Dauer von 10 Tagen. Im Parkhaus wurden 19 durch Lackkratzen beschädigte Kfz festgestellt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 30.000 Euro geschätzt.

