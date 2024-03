POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Einbruchdiebstahl aus Bäckerei in Rastede (Hahn-Lehmden)

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Einbruchdiebstahl aus Bäckerei in Rastede (Hahn-Lehmden)

Oldenburg

In der Nacht vom 12. auf den 13.03.2024 kam es an der Wilhelmshavener Straße im Ortskern von Hahn-Lehmden zu einem Einbruchdiebstahl zum Nachteil einer Bäckerei. Eine bisher unbekannte Täterschaft hatte die Scheibe eines rückwärtigen Fensters eingeschlagen und sich so Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Ob Diebesgut entwendet werden konnte, war zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme noch nicht bekannt. In der aufgehebelten Kasse befand sich jedoch wie üblich nach Ladenschluss kein Bargeld. In der letzten Woche ist es in Oldenburg, Rastede und Bad Zwischenahn vermehrt zu Einbruchdiebstählen zum Nachteil verschiedener Geschäfte gekommen. Die Polizei geht hier von einer Tatserie aus. Anwohner und Geschäftsleute werden gebeten die Augen offen zu halten, aktuelle verdächtige Umstände unmittelbar über den Polizeinotruf (110) zu melden und etwaige Videoüberwachungsaufnahmen regelmäßig auf verdächtige Umstände zu prüfen. Allgemeine Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn unter 04403/927-115 entgegen (Az.: 330 117).

