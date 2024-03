POL-OL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Oldenburg (ots) - Zu mehreren Einbrüchen kam es in den vergangenen Tagen, die Polizei sucht Zeugen. Auf dem Gelände eines Kleingartenvereins im Schnellsteder Weg schlugen die Täter in der Zeit von Montagabend bis zum Dienstagmorgen gleich bei sieben Parzellen zu. In allen Fällen wurden diese gewaltsam betreten und durchsucht, Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. (326996) Büroräume wurden in der letzten Nacht ...

