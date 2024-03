POL-OL: Alkoholfahrt endet auf der Polizeidienststelle

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Einbruchversuchen in Geschäfte in Bad Zwischenahn. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 10./ 11.03.24, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 05:00 Uhr, versuchten noch unbekannte Täter in eine Bäckerei und in eine Physiotherapiepraxis in der Langen Straße ...

