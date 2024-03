Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen nach Raubüberfällen

Oldenburg (ots)

Zwei Raubüberfälle vom Wochenende beschäftigen derzeit die Ermittler, in beiden Fällen werden Zeugen gesucht.

Ein erste räuberische Erpressung wurde der Polizei am Samstagabend angezeigt. Gegen 21:00 Uhr betrat ein junger Mann die Polizeiwache an der Wallstraße und schilderte, dass er wenige Minuten zuvor in der Kaiserstraße ausgeraubt worden sei. Gegenüber den Beamten gab der Mann an, dass zwei männliche Personen ihn in der Kaiserstraße angesprochen hätten.

Einer der beiden Männer habe hierbei ein Messer in der Hand gehalten und die Herausgabe von Geld gefordert. Dieser Forderung kam das Opfer nach und händigte eine kleine Menge an Bargeld aus.

Anschließend konnten die beiden Täter unerkannt flüchten. Beschrieben werden die Männer als ca. 30 Jahre alt mit einer geschätzten Größe von 170cm. Der erste Täter habe eine Glatze sowie dunkle Jacke und helle Hose getragen, der zweite Täter habe einen rötlichen Vollbart mit einer grauen Wollmütze und einer grauen Jacke getragen. (315927)

Am Sonntagabend wurden die Beamten gegen 19:00 Uhr zu einem weiteren Raub auf eine Tankstelle in der Stedinger Straße gerufen. Den ersten Ermittlungen zufolge betrat der Täter zuerst die Tankstelle um Alkohol und Zigaretten zu kaufen. Am Verkaufstresen holte der Mann dann ein Messer aus seiner Tasche und forderte von dem Verkäufer Bargeld.

Nachdem es zu einem kurzen Streitgespräch kam brach der Täter von seinem Vorhaben ab und floh mit dem Alkohol und den Zigaretten aus der Tankstelle. Durch den Verkäufer kann dieser als männlich mit einer schwarzen, über den Kopf gezogenen, Jacke sowie einer hellen Jeanshose beschrieben werden. (318840)

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

