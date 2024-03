Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Geschäftseinbrüche in Bad Zwischenahn

Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Einbruchversuchen in Geschäfte in Bad Zwischenahn. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 10./ 11.03.24, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 05:00 Uhr, versuchten noch unbekannte Täter in eine Bäckerei und in eine Physiotherapiepraxis in der Langen Straße einzubrechen. In beiden Fällen machten sich die Täter an den Türschlössern der Eingangstüren zu schaffen, was Geräusche verursacht haben dürfte. Es gelang den Tätern in beiden Fällen jedoch nicht, die Tür aufzubrechen. Im Ortsteil Ofen brechen unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Montagmorgen in eine Apotheke in der Ramsauerstraße ein. Hier hebeln die noch unbekannten Täter ein Fenster auf und entwenden eine geringe Menge Bargeld. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 in Verbindung zu setzen.

