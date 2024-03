Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Sachbeschädigungen und Vandalismus in Wahnbek+++

Oldenburg (ots)

In den Abendstunden des 09.03.2024 (Freitag) kam es in 26180 Rastede, Ortsteil Wahnbek, zu mehreren Sachbeschädigungen an Einfamilienhäusern:

In einem Fall wurde ein größerer Blumenkübel direkt vor einer Haustür umgeworfen und dadurch beschädigt, in weiteren Fällen wurden Eier an Fensterscheiben und Haustüren geworfen. Darüber hinaus wurden in zwei Fällen auch Fensterscheiben durch faustgroße Steine eingeworfen. Der / Die Täter nahmen diese Steine teilweise aus dem Vorgarten der Geschädigten auf und warfen sie derart durch die Fensterscheiben, dass die Steine auch im Inneren weitere Beschädigungen verursachten. Zeugen konnten vage Beschreibungen mitteilen: Demnach soll es sich um eine Gruppe von ca. 3 jüngeren Personen gehandelt haben, die hauptsächlich schwarz gekleidet waren. Alle trugen schwarze Sturmhauben /Skimasken. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Rastede, Tel: 04402/916520 zu wenden.

