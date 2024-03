Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Bad Zwischenahn und Rastede: Einbruchserie in der Nacht zu Freitag

Oldenburg (ots)

Am Freitagmorgen musste die Polizei mehrfach zur Tatortaufnahme ausrücken. Unbekannte Täter hatten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an gleich mehreren Tatorten in Bad Zwischenahn und Rastede versucht in verschiedene Läden einzubrechen. Tatbetroffen waren in Bad Zwischenahn ein Friseurgeschäft in der Langen Straße, ein Gardinengeschäft im Vogelbeerweg, eine Apotheke in der Straße Am Brink und im Langenhof innerhalb eines Gebäudekomplexes zwei Arztpraxen und ein Betreuungsbüro. In Rastede ist die Täterschaft im Ortskern an der Oldenburger Straße in eine Apotheke eingebrochen. Bei den meisten Taten blieb es bei einem Einbruchversuch. Zur Schadenhöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Anwohner und Frühaufsteher, die sachdienliche Hinweise liefern können werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/927-115, zu melden (Az. 309687).

