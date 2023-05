Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl

Homburg (ots)

Am Montag dem 09.05.2023 entwendete eine bisher unbekannte Person in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr einer 81-jährigen Frau im Saarpfalz-Center, in einem dortigen Bekleidungsgeschäft, deren schwarze Ledergeldbörse. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Ledergeldbörse in der Handtasche der Geschädigten, welche diese um die Schulter umhängend mit sich führte. Die Tasche war zunächst mittels Reißverschluss verschlossen, bei Tatentdeckung war der Reißverschluss geöffnet. In der Geldbörse befanden sich ca. 130 Euro Bargeld, Führerschein, Personalausweis, Krankenkassenkarte sowie eine EC-Karte. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060).

