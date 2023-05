Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Straßenverkehrsgefährdung

Kirkel (ots)

Am Montag den 08.05.2023, gegen 13:50 Uhr, ereignete sich in Kirkel-Limbach in der Zweibrücker Straße eine mögliche Straßenverkehrsgefährdung. Hierbei überholte in Fahrtrichtung Wörschweiler ein weißer Transporter mit Saarbrücker Kreiskennzeichen in einer Linkskurve unmittelbar hinter der Gaststätte "Rumpelfass" einen anderen Pkw. Ein entgegenkommendes Fahrzeug, welches die Zweibrücker Straße in Richtung Straße Auf der Windschnorr befuhr, musste Zeugenaussagen zufolge stark abbremsen, um eine Frontalkollision zu vermeiden.

Der oder die gefährdete Fahrzeugführer/in wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der 06841 1060 in Verbindung zu setzen.

