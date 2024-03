Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Kraftfahrzeugen - eine Person lebensgefährlich verletzt +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, dem 19.03.2024, kam es gegen 07:35 Uhr in 26188 Edewecht, Ortsteil Westerscheps, auf der Kortenmoorstraße (K 296) zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Kraftfahrzeugen, bei dem ein Unfallbeteiligter lebensgefährlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 30-jährige Unfallverursacherin aus Friesoythe mit ihrem Pkw die Kortenmoorstraße (K 296) aus Westerscheps kommend in Richtung Harkebrügge. Hierbei kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Die ihr entgegenkommende 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Barßel versuchte vergeblich nach links auszuweichen, geriet hierbei aber ihrerseits ebenfalls auf die Gegenfahrbahn. Um eine Kollision mit der 49-Jährigen zu vermeiden, versuchte ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus den Niederlanden, welcher sich zuvor hinter der Unfallverursacherin befand, ebenso nach links auszuweichen und kollidierte schließlich mit dem ihm entgegenkommenden Pkw eines 47-Jährigen aus Friesoythe. Der 47-jährige Friesoyther wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in eine örtliche Klinik verbracht. Für die notfallmedizinische Erstversorgung wurde am Unfallort ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Alle anderen Unfallbeteiligten trugen lediglich leichte Verletzungen davon. Sämtliche am Unfall beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Kortenmoorstraße musste im Bereich der Verkehrsunfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der durchgeführten Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in beide Richtungen voll gesperrt werden.

