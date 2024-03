Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Pedelec-Fahrer beim Abbiegen gestürzt und schwer verletzt

Soest (ots)

Ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer aus Soest beabsichtigte am Samstagnachmittag (30.03.), gegen 16.45 Uhr, von der Straße Der Mühlenweg in die Alte Dorfstraße in Soest-Deiringsen abzubiegen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste mit Verdacht eines Beinbruchs stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (hn)

