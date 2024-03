Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Täterfestnahmen nach Firmeneinbruch

Warstein (ots)

Am Donnerstagabend, 28.03. gegen 21.50 Uhr teilte der Inhaber einer Schreinerei an der Straße "Am Mühlenbruch" der Polizei verdächtige Wahrnehmungen an seiner Firma mit. Die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigten drei Personen, die sich auf dem Firmengelände hinter der Werkstatt aufhielten und augenscheinlich die Absicht hatten, dort einzubrechen. Später konnte auch tatsächlich ein von den Tätern gewaltsam geöffnetes Fenster festgestellt werden. Die unverzüglich zum Einsatzort entsandten Beamten der Wache Warstein konnten bei Eintreffen mehrere Personen erkennen, die sich zunächst hinter einem Firmenfahrzeug versteckten. Bei Annäherung der Einsatzkräfte flüchteten die drei Täter in Richtung Kirche bzw. Bergenthalpark. Ein 23-jähriger Warsteiner konnte eingeholt und an der Belecker Landstraße gefasst werden. Ein weiterer, 22-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in Warstein wurde nach Intensivierung der Fahndungsmaßnahmen überwältigt und festgenommen, als er aus dem Bergenthalpark auf die B 55 lief. Er leistete im Rahmen dieser Aktion erheblichen Widerstand. Zudem wurden bei seiner Durchsuchung verbotene Betäubungsmittel aufgefunden. Der dritte Täter konnte auch unter Einbindung des angeforderten Polizeihubschraubers nicht mehr angetroffen werden. Strafverfahren gegen die polizeibekannten Festgenommenen wurden eingeleitet, die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sn)

