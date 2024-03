Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand eines PKW

Möhnesee (ots)

In den frühen Morgenstunden um 04:30 Uhr kam es zu einem PKW Brand in der Bahnhofstraße in Möhnesee-Wamel.

Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen.

Ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung vorliegt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell