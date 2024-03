POL-SO: Einladung zur Pressekonferenz - Vorstellung der Kriminalstatistik 2023

Lippstadt (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter die Reifen von drei Fahrzeugen in der Daimlerstraße aufgestochen. Hierbei wurde jeweils einer der hinteren Reifen zerstochen. Während zwei der Fahrzeuge auf dem jeweiligen Grundstück geparkt hatten, parkte das dritte Auto am Straßenrand unmittelbar vor dem Haus des Fahrzeughalters. Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 ...

