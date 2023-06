Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230626. 2 Büsum: Einbruch in Einfamilienhaus am Wochenende

Büsum (ots)

Am Sonntag verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:45 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Friedrich-Paulsen-Straße. Sie hebelten ein Küchenfenster auf. In den Innenräumen entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck, sie entkamen unerkannt. Aktuell ist das Stehlgut noch nicht abschließend erfasst, es entstand ein Schaden von circa 1.700 Euro.

