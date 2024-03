Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Falsche Polizeibeamte klingen an Haustür - anschließend Verfolgungsfahrt

Warstein (ots)

Am gestrigen Mittwoch um 21:06 Uhr haben im Haspeler Ring in Warstein vermutlich zwei falsche Polizeibeamte bei einem 75-jährigen Warsteiner geklingelt. Sie haben nachgefragt ob der Warsteiner einen lauten Knall gehört habe. Dies verneinte er und ging zurück ins Haus.

Auch die vermeintlichen Polizeibeamten entfernten sich vom Grundstück des 75-jährigen. Da ihm das gesamte Auftreten und Erscheinungsbild der beiden Männer verdächtig vorkam, informierte er die echte Polizei über den Notruf. Währenddessen schellte es erneut an seiner Klingel. Dies saß der Mann allerdings aus und wartete auf die kurze Zeit später eintreffende Polizei. Da hatten sich die beiden Täter auch schon davon gemacht und konnten nicht mehr angetroffen werden.

Im Zuge der Fahndung konnte eine weitere Streife einen verdächtigen 5er BMW auf dem Schwarzen Weg feststellen. Dieser befuhr die Straße augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Und zwar so überhöht, dass die Polizeibeamten das Fahrzeug erst auf der B55 im Bereich einer Tankstelle einholen und anhalten konnten.

Zunächst schienen die Täter dem Anhaltesignal der Polizei zu folgen. Als beide Fahrzeuge allerdings standen, gab der Fahrer Gas und flüchtete über die B55 bis zur Kreuzung B516. Dort überfuhr er die rot zeigende Ampel und gefährdete dadurch mehrere Verkehrsteilnehmer. Die Täter verhielten sich während ihrer Flucht extrem verkehrsgefährdend und hielten sich an keinerlei Verkehrsregeln.

Aufgrund der hohen Gefährdung konnten die Polizeibeamten dem Fahrzeug nicht mehr folgen und verloren es auf der B55 in Fahrtrichtung Anröchte aus den Augen. Eine weitere Fahndung in dem Bereich verlief negativ.

Das von den eingesetzten Beamten abgelesene Kennzeichen lag als gestohlen ein. Daher hat die Polizei hier keine Möglichkeit den Halter des flüchtigen Fahrzeuges zu ermitteln.

Daher bitte die Polizei Warstein um Mithilfe. Sollte jemand am gestrigen Tag einen schwarzen 5er BMW gesehen haben der sich an keine Verkehrsregeln gehalten hat, oder in irgendeiner anderen Art und Weise auffällig war, dann melden Sie sich bitte bei der Wache in Warstein unter 02902 91000.

Ob ein Zusammenhang zwischen den falschen Polizeibeamten und dem flüchtigen Fahrzeug besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell