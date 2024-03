Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Wohnungseinbruch

Werl (ots)

Am Donnerstag, 28.03. bemerkte die Bewohnerin eines Wohnhauses in der Straße "An der Schlamme" in Werl-Büderich gegen 19:50 Uhr verdächtige Geräusche aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Die Mieterin dieser Wohnung war zu dem Zeitpunkt selbst nicht zugegen. Als die Zeugin zum Zwecke der Nachschau die Wohnungstür öffnete, sah sie darin zwei männliche Personen, die sofort durch ein Fenster sprangen und in südliche Richtung flüchteten. Die Täter hatten das besagte Fenster offenbar kurz zuvor gewaltsam geöffnet und die Wohnung betreten. Dort wurden diverse Behältnisse durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Näher beschrieben werden konnten die Einbrecher nicht. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (sn)

