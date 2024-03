Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - ungeklärte Rotlichtfahrt führte zum Verkehrsunfall

Lippstadt (ots)

Am Samstagmorgen (30.03.), gegen 09.47 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Beckumer Straße/Udener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem nicht geklärt ist, wer von den beiden unfallbeteiligten Pkw-Fahrern das Rotlicht der Ampel missachtet hatte. Ein 76-jähriger Taxifahrer aus Lippstadt befuhr mit einem Fahrgast die Udener Straße in Richtung Beckumer Straße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Graf-Adolf-Straße passieren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 59-jähriger Mann aus Selm die Beckumer Straße und wollte die Kreuzung Udener Straße geradeaus in Richtung Lipperode passieren. In der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde eine 37-jährige Frau aus Bünde in dem Taxi leicht verletzt. Sie musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme äußerten beide Pkw-Fahrer, in den Kreuzungsbereich bei Grünlicht eingefahren zu sein. Einen Defekt der Ampelanlage konnten die aufnehmenden Beamten allerdings nicht feststellen. Diese funktionierte einwandfrei. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941 - 9100 0 in Verbindung zu setzen. (hn)

