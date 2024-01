POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Daun (ots) - Am 05.01.2024 kam es in der Zeit von 00:00 Uhr bis 12:00 Uhr in Daun in der Boverather Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Personenkraftwagen. Durch unbekannte Täter wurden alle vier Reifen eines abgestellten Personenkraftwagen zerstochen. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

