Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund einer Kundgebung am Montag, 08.01.2024, in und um Bitburg erwartet

Bitburg (ots)

Auf dem Beda-Platz kommt es am kommenden Montag, den 08.01.2024, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, zu einer Kundgebung des Kreisverbandes des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung im Agrarsektor. Zur Durchführung der Veranstaltung, zu der mehrere hundert Traktoren erwartet werden, wird der Bedaplatz gesperrt werden. Verbunden damit und dem bundesweiten Aktionstag kann es flächendeckend zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die Versammlungsteilnehmer beabsichtigen von dezentralen Sammelpunkten gemeinsam nach Bitburg anzureisen.

- 07:00 Uhr Treffpunkt Ausstellungsgelände Prüm, Anreise über L5 - 08:00 Uhr Treffpunkt Gewerbegebiet Badem, Abreise über B257 - 08:00 Uhr Treffpunkt Gewerbegebiet Mettendorf, Anreise über B50 - 08:00 Uhr Treffpunkt Niederweis Ortsausfahrt, Anreise über B257 / B51

Die Abfahrt nach Bitburg ist jeweils 15 Minuten später geplant. Im Bereich der Anfahrtsstrecke kann es aufgrund der Vielzahl der erwarteten Fahrzeuge zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Einfahrt in die Bitburger Innenstadt soll über die Dauner Straße / Rittersdorfer Straße / Kölner Straße / Römermauer / Karenweg / Neuerburger Straße und Brodenheckstraße erfolgen. Insbesondere während der An- als auch der Abreise der Veranstaltungsteilnehmer sind Verkehrsbeeinträchtigungen nicht zu vermeiden.

Neben der Versammlungsbehörde der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm und dem Ordnungsamt der Stadt Bitburg wird auch die Polizei Bitburg mit zusätzlichem Personal im Einsatz sein. Neben der Gewährleistung des Grundrechts auf Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit und ihrer Durchführung steht für die Behörden die Reduzierung von Beeinträchtigungen für Unbeteiligte im Vordergrund. Zu diesem Zweck wurden Auflagen erteilt, deren Beachtung konsequent überwacht werden wird. Der Versammlungsleiter wird Ordner einsetzen, deren Anweisungen die Versammlungsteilnehmer zu folgen haben. Dem Freihalten der Not- und Rettungswege kommt besondere Bedeutung zu. Parkverstöße werden entsprechend geahndet.

Die beteiligten Behörden, wie auch der Bauernverband bitten die Bevölkerung um Verständnis, dass es an diesem Tag aufgrund der Kundgebung zu Einschränkungen in und um Bitburg kommen kann. Vermeidbare Fahrten nach und in Bitburg sollten an diesem Tag vermieden werden.

