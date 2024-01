POL-PDWIL: Protestaktion der Bauern- und Winzer in Wittlich

Daun & Wiesbaum (ots) - Am 04./05.01.2024 zwischen 20:00 Uhr und 01:00 Uhr hatten die Polizeibeamt*innen zwei stationäre Kontrollstellen im Bereich des Gewerbegebiets Wiesbaum "Higis-Ring" und in Daun in der Mehrener Straße eingerichtet. Hier wurden insgesamt weit über 40 Fahrzeuge und Fahrzeugführer*innen kontrolliert. Es wurden erfreulicherweise nur geringe ordnungswidrigkeitenrechtliche Verstöße festgestellt, ...

