POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Cochem (ots) - In der Nacht zum Sonntag den 15.10.2023 wurden in Cochem im Bereich der Endertstraße sechs Fahrzeuge durch unbekannte Täter mutwillig beschädigt. Hierzu schlugen bzw. traten diese die Seitenspiegel der dort parkenden Fahrzeuge ab. In einem Fall wurde ein Kennzeichen inklusive Halterung abgerissen. Die Polizeiinspektion Cochem bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Wer hat etwas Verdächtiges in der ...

