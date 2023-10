Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Frau bei gefährlichem Flaschenwurf verletzt

Insul (ots)

In der Nacht zum Samstag, gegen 02:20 Uhr, warf im Festzelt des Oktoberfestes in Insul ein Unbekannter eine Glasflasche in eine Gruppe von Gästen. Hierbei wurde eine 38-jährige Frau am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde. Die Verletzte musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden.

Hinweise zum Tathergang dieser gefährlichen Körperverletzung und zum Täter nimmt die Polizei Adenau unter der 02691-9250 entgegen.

