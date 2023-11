Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: E-Scooter-Fahrer erneut unter Drogeneinfluss unterwegs

Neuwied-Heddesdorf (ots)

Am späten Samstagabend kontrollierte eine Streife der Polizei Neuwied in der Berggärtenstraße einen E-Scooter-Fahrer. Dieser war einige Tage zuvor schon aufgefallen, weil er unter Drogeneinfluss den E-Scooter fuhr. Der Drogentest des 27jährigen Neuwieders war auch diesmal wieder positiv auf Marihuana, weswegen er erneut eine Blutprobe abgeben musste. Der E-Scooter wurde sichergestellt. In diesem Zusammenhang wird noch einmal darauf hingewiesen, dass ein E-Scooter ein Kraftfahrzeug ist und nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gefahren werden darf. Außerdem gibt die Polizei noch den Hinweis, dass Drogen wie Marihuana oder Kokain über mehrere Tage im Körper nachweisbar sein können und dass in dieser Zeit keine Kraftfahrzeuge geführt werden dürfen.

