Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Am Steuer eingeschlafen - zwei Verletzte auf der L 95

Wiehl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 95 bei Wiehl-Niederbellinghausen sind am Mittwoch (17. April) zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Ein 28-Jähriger aus Wiehl war gegen 12.40 Uhr von Bielstein in Richtung Nümbrecht-Elsenroth gefahren und eigenen Angaben nach am Steuer eingenickt. Sein Auto geriet auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte mit dem BMW einer 57-Jährigen aus Wiehl zusammen. Der BMW schleuderte anschließend nach rechts auf den Gehweg und von dort wieder zurück auf die Fahrbahn, wo er mit dem Audi einer 78-jährigen Reichshoferin zusammenstieß, die auf der L 95 in Richtung Elsenroth fuhr. Beide Fahrerinnen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der 28-Jährige überstand den Unfall unverletzt; die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe reinigte die Feuerwehr die Unfallstelle. Die L 95 war für etwa 1 ½ Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell