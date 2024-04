Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei nimmt Tatverdächtige nach einer Serie von Einbrüchen fest

Oberbergischer Kreis (ots)

Wegen einer Serie von Fahrrad- und Pedelec-Diebstählen hat die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis am Freitag (12. April) drei Männer im Alter von 22 und 19 Jahren festgenommen, gegen die das Amtsgericht Köln inzwischen Untersuchungshaft angeordnet hat.

Ursprung des Verfahrens waren mehrere Einbrüche in Ein- und Mehrfamilienhäusern im November 2023, bei denen in Gummersbach und Hückeswagen hochwertige Fahrräder und Pedelecs gestohlen worden waren. Auffällig war, dass die Eigentümer der Räder diese zuvor auf einem Kleinanzeigen-Portal zum Verkauf angeboten hatten. Vor den Diebstählen hatte sich jeweils vom gleichen Nutzeraccount ein Kaufinteressent gemeldet und sich nach den Anschriften erkundigt. Zum verabredeten Termin war allerdings niemand erschienen. In einem gleich gelagerten Fall fand Anfang Dezember ein Einbruchsversuch in ein Haus in Engelskirchen statt; hier scheiterten die Täter jedoch an der stabilen Kellertür.

Die Ermittlungen brachten die Kriminalpolizei auf die Spur der drei Männer, denen inzwischen noch zahlreiche weitere Taten in 19 nordrhein-westfälischen Städten sowie dem angrenzenden Rheinland-Pfalz vorgeworfen werden. Der Gesamtwert der Beute aus den genannten Taten liegt bei über 300.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen führten die nächtlichen Diebestouren der Tatverdächtigen an die zuvor über Kleinanzeigen erlangten Adressen, wo sie mit Gewalt Garagen, Keller und Gartenhäusern aufbrachen, um die hochwertigen Fahrräder und Pedelecs zu stehlen. Anschließend zerlegten sie die Räder in ihre Einzelteile und lagerten sie bis zu ihrem endgültigen Abtransport in Transportern zwischen.

Als die Verdächtigen am Freitag in Köln einen ihrer üblichen Treffpunkte aufsuchten, nahmen Zivilfahnder der Oberbergischen Polizei sie dort fest. Zwei der Männer sind in Köln und Königswinter gemeldet, der dritte Verdächtige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Im Rahmen des Einsatzes wurden zudem drei weitere Personen vorläufig festgenommen. Es handelt sich um eine 21-Jährige sowie einen 18-Jährigen aus Köln, denen eine Beteiligung an den Taten vorgeworfen wird, sowie einen 31-Jährigen, dessen mögliche Tatbeteiligung noch geprüft wird. Alle drei kamen im Laufe des Freitags wieder auf freien Fuß.

Bei ebenfalls am Freitag durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen fand die Kriminalpolizei Diebesgut, Bargeld in vierstelliger Höhe sowie mutmaßlich zur Tatzeit getragene Kleidung und stellte Mobiltelefone und weitere elektronische Geräte sicher. Weiterhin stellte die Polizei die von der Bande genutzten Transporter sowie einen hochwertigen SUV, mit dem die Tatverdächtigen bei ihrer Festnahme unterwegs waren, sicher. In den Fahrzeugen konnten Fahrradteile, Werkzeuge und Verpackungsmaterial aufgefunden werden.

