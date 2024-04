Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vorsicht vor Dieben auf Supermarktparkplätzen

Waldbröl (ots)

Eine 76-jährige Waldbrölerin ist am Donnerstag (18. April) Opfer von Dieben geworden. Sie war um 13 Uhr in einem Supermarkt in der Kaiserstraße einkaufen. Anschließend wollte sie ihren Einkauf im Auto verstauen. Sie legte ihre Handtasche auf den Rücksitz des Autos, schloss die Tür und begann dann, ihre Einkäufe in den Kofferraum zu laden. Diese Zeit hat offenbar ein bislang unbekannter Täter genutzt, um die Handtasche vom Rücksitz unbemerkt zu stehlen. Die Seniorin bemerkte erst einige Zeit später den Diebstahl. Als sie dann bei ihrem Geldinstitut ihre EC-Karte sperren lassen wollte, war es schon zu spät. Von ihrem Konto war bereits um 13:33 Uhr an einem Geldautomaten in Ruppichteroth Geld abgehoben worden. Die Diebe hatten offenbar die PIN in der Geldbörse gefunden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

