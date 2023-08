Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: 43-jähriger mit Messer verletzt, Tatverdächtiger festgenommen

Alzey (ots)

Am späten Dienstagvormittag, 29.09.2023, kam es in Alzey zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die zwei 34 und 43 Jahre alten Männer geraten in Alzey in der Straße Bahnberg in Höhe Weinrufstraße zunächst in einen verbalen Streit. Es besteht nunmehr der Verdacht, dass der 34-jährige Mann den 43-Jährigen mit einem Messer im Oberkörperbereich verletzt haben soll. Mehrere Zeugen melden dies der Polizei über Notruf. Daraufhin flüchtet der 34-Jährige mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei kann den Tatverdächtigen zwei Stunden später in Worms in seinem Fahrzeug festnehmen. Der verletzte 43-Jährige wird erstversorgt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell