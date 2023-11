Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Unfall mit zwei leicht Verletzten

Freiburg (ots)

Mit seinem Mercedes befuhr am Mittwoch, 01.11.2023 gegen 10.40 Uhr ein 20 Jahre alter Mann die B 317 von Fröhnd in Fahrtrichtung Zell-Mambach. In einer scharfen Linkskurve verlor der 20-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte zunächst mit einer Schutzplanke und anschließend mit einer Felswand. Dabei verletzte sich der 20-jährige sowie sein 18 Jahre alter Beifahrer leicht. Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Mercedes wurde abgeschleppt, an diesem entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die B 317 musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit vor Ort.

md/tb

