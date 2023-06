Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindergarten - Sachschaden von rund 5.000 Euro - Zeugen gesucht!

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro hinterließ eine unbekannte Täterschaft, nachdem diese in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16:30 Uhr und Montagmorgen, gegen 07:30 Uhr in einen Kindergarten in der Lustgartenstraße eingebrochen ist. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die Unbekannten zunächst über einen Zaun auf das Gelände des Kindergartens. Anschließend hebelten diese mit einem bisher unbekannten Werkzeug gewaltsam ein Holzfenster im Erdgeschoss auf und drangen so in das Innere der Einrichtung. Im weiteren Verlauf hebelten die Unbekannten mehrere Holzschränke sowie eine Tür zu einem Lagerraum auf. Da sich keinerlei Wertgegenstände, bis auf einen geringen Bargeldbetrag im einstelligen Bereich, in den Räumlichkeiten befanden, nahmen die Unbekannten das Geld an sich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden hingegen beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind bzw. sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel: 06203 / 9305-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell