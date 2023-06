Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 55-Jähriger missachtet Vorfahrt und verursacht einen Unfall - eine Person leicht verletzt.

Heidelberg (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich um 16:45 Uhr ein Unfall im Stückerweg, bei dem eine 60-jährige Frau leicht verletzt wurde. Ursächlich hierfür war ein 55-jähriger VW-Fahrer, welcher die Speyerer Straße kommend vom Cuzaring in Richtung Stückeweg entlangfuhr. Als der 55-Jährige nach rechts in den Stückerweg einbiegen wollte, missachtete dieser die Vorfahrt eines 62-Jährigen Mercedes-Fahrers und seiner 60-jährigen Beifahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird insgesamt auf 4.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

