POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Umzug und Renovierung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt - PM 2

Mannheim (ots) - Am Samstag, den 27.05.2023, randalierte um kurz vor 17 Uhr eine Gruppe junger Männer im Kaiserring in der Mannheimer Oststadt. Dabei schlugen sie gegen Scheiben und versuchten sich unbefugt Zutritt in ein Gebäude zu verschaffen. Als zwei Jugendliche dem Einhalt gebieten wollten, wurden sie von der ...

mehr