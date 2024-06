Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.06.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg-Sindringen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte ein bisher Unbekannter mit seinem Fahrzeug am Freitag in Sindringen und flüchtete anschließend. Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr war die unbekannte Person in der Schoßstraße unterwegs und streifte mit ihrem Fahrzeug wahrscheinlich im Vorbeifahren die Mauer, das Dach und die Dachrinne eines Gebäudes. Das Blechdach und die Dachrinne wurden hierbei abgerissen. Da sich der Schaden auf einer Höhe von circa 2,20 Meter bis 2,30 Meter befindet, handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug vermutlich um einen Lkw. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07904 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell